Глава США не планирует применять силу для смены власти в Венесуэле

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается применять силу для смены власти в Венесуэле.

"Я не рассматриваю это", - сказал он журналистам в Белом доме.

При этом Трамп выразил мнение, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не является демократически избранным. "У них были, мягко говоря, странные выборы", - заявил американский президент.

В то же время Трамп отметил, что ВС США продолжат операции против венесуэльских наркоторговцев.

Комментируя недавний инцидент, когда два венесуэльских F-16 пролетели над американским эсминцем, Трамп предупредил, что готов жестко реагировать на такие маневры.

"Они пролетели не совсем над кораблем, они были подальше (...). Но если будут возникать опасные для нас ситуации, то мы будем сбивать такие самолеты", - добавил он.

