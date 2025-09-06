Поиск

Что случилось этой ночью: суббота, 6 сентября

Трамп переименовал Министерство обороны США, Путин провел совещание по двигателестроению в Самаре, Алькарас победил Джоковича

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- РФ должна обновлять производственные мощности по выпуску двигателей для ракет-носителей и активно выводить их на мировой рынок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по двигателестроению в Самаре.

- РФ планирует разработать собственный широкофюзеляжный самолет, так как планы его совместного выпуска с Китаем пока не реализовались, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

- Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны США в Военное министерство. "Это более подходящее название, особенно учитывая нынешнюю обстановку в мире", - заявил глава США.

- Саммит G20 2026 года пройдет в Майами (шт. Флорида), объявил Трамп. Он также сообщил, что в 2025 г. не поедет на саммит G20 в ЮАР. Вместо него на встречу отправится вице-президент Джей Ди Вэнс.

- Силы ПВО в ночь на 6 сентября перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника над пятью областями и акваторией Черного моря.

- Испанец Карлос Алькарас взял верх над сербом Новаком Джоковичем в полуфинале теннисного турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.

Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по наркокартелям на территории Венесуэлы

Саммит G20 в 2026 году пройдет в Майами

Трамп переименовал Минобороны США в Военное министерство

Глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт не поддержит вступление Украины в ЕС

Что произошло за день: пятница, 5 сентября

Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,95 млрд евро

Премьер Словакии в беседе с Зеленским поддержал стремление Киева на сближение с ЕС

Фицо обсудил с Зеленским безопасность энергетической инфраструктуры

Египет выступил против переселения палестинцев на свою территорию

Вице-премьер Великобритании ушла в отставку из-за проблем с налогами

