Мадуро предупредил США, что насильственная смена власти в Венесуэле будет ошибкой

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Вашингтонская элита пытается добиться насильственной смены власти в Венесуэле, заявил президент страны Николас Мадуро.

"В Вашингтоне используют ложную повестку для того, чтобы обвинить Венесуэлу в производстве запрещенных веществ. Это грязный голливудский сценарий для оправдания нападения на страну", - приводят слова Мадуро венесуэльские СМИ.

"США делят парней на плохих и хороших, при этом плохие - всегда латиноамериканцы, а хорошие - всегда американцы", - добавил он.

В то же время, по словам Мадуро, если американцы атакуют Венесуэлу, они совершат большую ошибку.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп взвешивает возможность нанесения ударов по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.

"Трамп рассматривает множество вариантов, предусматривающих нанесение ударов по наркокартелям, действующим в Венесуэле, включая возможность поражения целей внутри страны", - сообщил телеканал, ссылаясь на многочисленные источники, осведомленные о планах администрации.

В Вашингтоне полагают, что такие действия были бы полезны "в рамках более широкой стратегии, направленной на ослабление лидера Николаса Мадуро".

При этом источники предупредили, что на данный момент "нет никаких признаков того, что Трамп уже решил нанести удары" по целям на территории Венесуэлы, однако они не исключили возможности таких ударов в будущем.

