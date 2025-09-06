Вучич назвал антисербской декларацию о военном сотрудничестве между Хорватией и Словенией

Президент Сербии Александр Вучич Фото: Filip Stevanovic/Anadolu via Getty Images

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Хорватия и Словения подписали декларацию о военном сотрудничестве, в Сербии и в Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) охарактеризовали это как антисербский шаг, сообщает в субботу сербский телеканал РТС.

"В Загребе подписана декларация о военном сотрудничестве между Словенией и Хорватией. Комментируя это событие, министр обороны Словении Борут Сайович заявил, что на Любляне и Загребе лежит ответственность за сохранение мира в Косово и Метохии, а также в Боснии и Герцеговине", - передает телеканал.

Президент Сербии Александр Вучич назвал военный союз Хорватии и Словении "недружественным в отношении как сербского государства, так и сербских граждан".

Президент Республики Сербской Милорад Додик отметил, что "ни Хорватии, ни Словении беспокоиться не стоит, поскольку от БиГ в их сторону не исходит никаких угроз".