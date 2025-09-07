Поиск

Режим ЧС объявлен на Гавайях из-за приближения урагана

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Режим ЧС объявлен на Гавайях из-за приближения урагана "Кико", сообщает ABC News.

Исполняющая обязанности губернатора штата Сильвия Люк сообщила, что сильный ветер, ливни и усиление волн ожидаются в понедельник, 8 сентября.

При этом отмечается, что в субботу, 6 сентября, "Кико", движущийся через Тихий океан, ослабел до 3-й категории. Ожидается, что он продолжит слабеть в ближайшие двое суток, продолжая двигаться на северо-запад.

По прогнозам синоптиков, "Кико" пройдет достаточно далеко к северу от Гавайев, ослабев до тропического шторма.

Тем не менее, основной угрозой от урагана остаются высокие волны.

