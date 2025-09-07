Поиск

Трамп выразил готовность ко "второй фазе" санкций в отношении РФ

Трамп выразил готовность ко "второй фазе" санкций в отношении РФ
Фото: Roberto Schmidt/Getty Images

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что готов пойти на введение второй фазы ограничительных мер против России.

По сообщению американских СМИ, он ответил "да" на вопрос журналиста о том, готов ли он к таким действиям.

Подробностей президент не привел.

Первой фазой антироссийских мер Трамп считает дополнительные пошлины, введенные против Индии. Вашингтон мотивировал эти меры тем, что Дели покупает нефть из России.

Дональд Трамп США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 7 сентября

Поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции

Патрушев отметил, что версия о подрыве "Северных потоков" украинскими диверсантами вызывает вопросы

В Ватикане впервые в истории канонизировали "миллениала"

В Ватикане впервые в истории канонизировали "миллениала"
Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху сообщил, что около 100 тыс. человек покинули город Газа

В Венгрии заявили, что ночная атака на энергоструктуру РФ не повлияла на поставки нефти

В Венгрии заявили, что ночная атака на энергоструктуру РФ не повлияла на поставки нефти

Премьер Японии решил уйти в отставку

Премьер Японии решил уйти в отставку

Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 сентября

ВСУ нанесли удар по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС

Что произошло за день: суббота, 6 сентября

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2369 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7118 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });