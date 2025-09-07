Трамп выразил готовность ко "второй фазе" санкций в отношении РФ

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что готов пойти на введение второй фазы ограничительных мер против России.

По сообщению американских СМИ, он ответил "да" на вопрос журналиста о том, готов ли он к таким действиям.

Подробностей президент не привел.

Первой фазой антироссийских мер Трамп считает дополнительные пошлины, введенные против Индии. Вашингтон мотивировал эти меры тем, что Дели покупает нефть из России.