Депутаты Национального собрания Франции проголосуют за доверие премьер-министру

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Голосование за доверие премьер-министру Франции Франсуа Байру, инициированное им самим, состоится в понедельник в нижней палате французского парламента - Национальном собрании.

Байру объявил на пресс-конференции 25 августа о голосовании в Национальном собрании 8 сентября по вопросу о доверии правительству. Его цель - получить мандат на проведение непопулярных экономических реформ, предусматривающих жесткую экономию с целью сокращения дефицита государственного бюджета.

По замыслу премьера, необходимо прояснить отношение политических сил к его экономическому курсу. В случае вотума недоверия правительство уйдет в отставку.

По оценке газеты Ouest-France, ожидается, что Байру "станет первым главой правительства Пятой республики, проигравшим подобное голосование, столкнувшись с решительным сопротивлением". Издание приводит данные проведенного на днях опроса: "81% респондентов не одобряет деятельность премьер-министра, в том числе 51% не одобряет полностью, это рекорд".

Основанием для прогноза отставки Байру служит также единодушное намерение оппозиции голосовать против доверия, о чем заранее заявили представители оппозиционных сил от крайне левой "Непокорённой Франции" до крайне правого "Национального объединения". Французские СМИ уже две недели пишут об уходе премьер-министра как о неминуемой перспективе.

Так, Ouest-France напоминает, что Байру удалось добиться принятия бюджета на 2026 год, заручившись поддержкой социалистов. Но на этот раз, даже если социалисты воздержатся, хотя они уже заявили, что будут голосовать против доверия, остальных противников курса премьер-министра всё равно будет достаточно для отставки правительства, которое может рассчитывать всего на 210 голосов своих сторонников по сравнению с 353 голосами оппозиционных фракций.

Такой вотум решается простым большинством.

Интрига остается только в том, распустит ли президент Эмманюэль Макрон Национальное собрание по итогу голосования. Многие ведущие политики заявляют, что роспуск неизбежен, и оппозиционные силы настаивают на роспуске.

Самыми активными поборниками роспуска Национального собрания в расчете увеличить свое представительство на новых парламентских выборах являются лидеры "Национального объединения". За роспуск выступает и партия "Горизонты" бывшего премьера Эдуара Филиппа, который метит в главы государства на будущих президентских выборах.

Правоцентристы и партии левого блока либо условно поддерживают роспуск, либо готовятся к такой возможности.

Ранее телеканал BFMTV сообщал со ссылкой на источник в окружении президента, что Макрон не желает нового роспуска Национального собрания, но напоминает, что он полномочен принять такое решение.

"Приоритет президента республики - стабильность страны. Из этого будет исходить его выбор", - отмечают в лагере Макрона.

Сам Макрон неоднократно заявлял, что не намерен уходить в отставку, к которой его призывает крайняя оппозиция.