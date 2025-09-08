Поиск

Число жертв теракта в Иерусалиме достигло шести

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате теракта в Иерусалиме возросло до шести, сообщает Times of Israel со ссылкой на врачей.

Четверо погибли на месте, как сообщалось ранее, затем в больницах умерли еще двое.

Количество пострадавших увеличилось до 21, пишет Jerusalem Post.

Установлено, что двое террористов зашли на остановке Рамот в автобус и начали стрелять в пассажиров. По стрелявшим открыли огонь несколько человек, находившихся на остановке. Террористы были убиты на месте. По данным Jerusalem Post, это были молодые мужчины с Западного берега Иордана. Палестинские группировки "Исламский джихад" и "ХАМАС" уже одобрили стрельбу по пассажирам.

Сотрудники израильских спецслужб при поддержке военных после этого окружили несколько деревень в окрестностях Рамаллы и проводят там обыски и допросы, сообщил на месте теракта премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он заявил, что Израиль продолжает войну с террористами на разных фронтах.

