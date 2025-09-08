Мерц призвал Европу быть готовой действовать самостоятельно, не ориентируясь на США

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Европейские страны должны учитывать, что США проводят переоценку своих внешнеполитических интересов, поэтому нужно выстраивать независимый от Вашингтона политический курс, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Мы должны осознать, что наши отношения с США меняются. США ведут переоценку своих интересов, и это началось не вчера. Поэтому мы в Европе должны адаптировать наши интересы, не поддаваясь ложной ностальгии", - приводит издание Politico слова Мерца.

Он отметил, что США остаются для ЕС "самым важным партнером", но "это партнерство будет менее явным".

По словам Мерца, Европе необходимо создавать новые альянсы. "Мы должны активнее действовать на опережение, чем раньше, в том, что касается создания новых партнерских альянсов в мире и расширения и укрепления существующих", - подчеркнул канцлер ФРГ.