Рынки акций Европы начали неделю в плюсе

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы выросли в понедельник, инвесторы оценивали статданные и перспективы денежно-кредитной политики ведущих центробанков мира.

Индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0,52% - до 552,04 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,14%, германский DAX - 0,89%, французский CAC 40 - 0,78%, итальянский FTSE MIB - 0,28%, испанский IBEX 35 - 1,02%.

Как показали вышедшие в понедельник данные, объем промышленного производства в ФРГ в июле увеличился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, который приводит Trading Economics.

Объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в июле сократился на 0,6% относительно предыдущего месяца, а импорт уменьшился на 0,1%. В годовом сравнении рост экспорта составил 1,4%, импорта - 4,3%.

В четверг состоится заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Большинство экспертов сходятся во мнении, что ЕЦБ оставит основные процентные ставки без изменений. Особый интерес в этой связи будет представлять итоговое заявление центробанка и его макроэкономические прогнозы.

Позднее на этой неделе будут опубликованы данные по инфляции в США за август. В среду выйдет отчет о ценах производителей, а в четверг - отчет о потребительских ценах. Эти данные могут повлиять на оценку перспектив американской экономики руководством центробанка, заседание которого состоится на следующей неделе.

Лидером роста среди компонентов Stoxx Europe 600 стали акции сервиса доставки Delivery Hero, подорожавшие на 7,4%.

Капитализация британской финкомпании Investec увеличилась на 6,2%, германского онлайн-ритейлера Zalando - на 5%.

Тем временем самое резкое снижение в сводном индексе зафиксировали котировки бумаг британской страховой компании Phoenix Group, упавшие на 7,6%, несмотря на сильную отчетность.

Рыночная стоимость британской строительной компании Vistry Group Plc повысилась на 1,7% после сообщений о том, что она подписала соглашение о долгосрочном партнерстве с Homes England - государственным агентством по жилищному строительству.

Акции британского чипмейкера IQE упали на 9,1%. Компания ухудшила годовой прогноз выручки на фоне макроэкономической неопределенности, а также сообщила, что рассматривает вопрос о продаже своих активов.

Стоимость акций нефтегазовых компаний выросла вслед за ценами на нефть, в том числе Shell - на 0,4%, BP Plc - на 0,5%, TotalEnergies - на 0,2%.

Во Франкфурте активный рост продемонстрировали adidas и Commerzbank (на 3,6% и 3,1% соответственно), тогда как рыночная стоимость Deutsche Telekom упала на 3,8%.

В Париже цена бумаг Schneider Electric SE повысилась на 3,6%, Legrand - на 2,4%, Airbus и Dassault - на 2,2%. При этом заметно дешевеют акции Edenred (на 3,7%), Stellantis (на 1,6%) и Pernod Ricard SA (на 1,1%).