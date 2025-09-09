Лукашенко подтвердил готовность посетить КНДР

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении главе КНДР Ким Чен Ыну по случаю Дня образования Корейской Народно-Демократической Республики подтвердил готовность посетить Пхеньян.

"С теплотой вспоминаю нашу недавнюю встречу в Пекине. Подтверждаю готовность в ближайшее удобное для сторон время посетить вашу страну для выведения межгосударственных связей на качественно новый уровень", - приводит слова Лукашенко президентская пресс-служба во вторник.

"Рассчитываю, что дальнейшее белорусско-корейское сотрудничество и наша совместная работа в международных организациях принесут пользу обоим народам, будут способствовать росту доверия и взаимопонимания", - заявил Лукашенко.

Глава Белоруссии отметил, что история развития отношений между Минском и Пхеньяном - это пример миролюбивого взаимодействия, основанного на принципах дружбы, стремления к равноправному диалогу, схожести моральных и культурных ценностей.

"С момента провозглашения суверенного государства в 1948 году КНДР прошла через многочисленные испытания, которые только укрепили дух вашего народа и позволили ему сохранить свою субъектность и уникальную идентичность", - говорится в поздравлении.