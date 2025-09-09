PubMatic подала иск к Google в связи с монополизацией рынка рекламных технологий

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Американская PubMatic Inc., оператор рекламной онлайн-платформы, подала иск к Google (входит в Alphabet Inc.), требуя компенсации в миллиарды долларов в связи с незаконной монополизацией компанией рынка рекламных технологий.

Это уже второй иск, поданный к Google рекламными площадками после апрельского решения федерального суда США. Суд постановил, что компания создала монополию, позволившую ей контролировать отдельные сегменты рынка онлайн-рекламы.

В августе другая рекламная онлайн-платформа - OpenX Technologies Inc. - подала аналогичный иск к Google.

В мае Минюст США предложил Google продать два бизнеса в сфере онлайн-рекламы для решения антимонопольных проблем. В частности, ведомство рекомендовало компании продать площадку для покупки и продажи рекламного пространства в интернете Google Ad Exchange (AdX) и платформу для показа рекламы DFP, помогающую издателям эффективно управлять рекламными пространствами.

5 сентября Минюст вновь заявил, что компании должно быть предписано немедленно продать AdX. Позиция ведомства в отношении DFP смягчилась, теперь Минюст предлагает подождать 2-4 года прежде чем принимать решение о необходимости продажи этой платформы.

Google считает продажу этих активов технически невозможной.

Главный исполнительный директор PubMatic Раджив Гоэл заявил Bloomberg, что апрельское решение суда в отношении Google было "значимым, но не полным". По его словам, иск PubMatic к Google предъявлен не только с целью получения финансовой компенсации, но и для обеспечения справедливой работы рынка онлайн-рекламы.

"На протяжении многих лет казалось, что сколько бы мы ни внедряли инновации, всегда возникали барьеры, сдерживавшие нас, - сказал Гоэл. - Эти барьеры не были связаны с ограничениями наших технологий. Они были связаны с незаконной монополией Google".

PubMatic является оператором облачной платформы, которая помогает веб-сайтам, включая, например, соцсеть X, продавать рекламное пространство. Google рассматривала возможность покупки компании в 2011 году.