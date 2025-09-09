Поиск

Импорт биодизеля в США в I полугодии существенно снизился из-за отмены налоговых льгот

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Импорт биодизеля и возобновляемого дизельного топлива (ДТ) в США в первой половине 2025 года значительно сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно сообщению Управления энергетической информации США (EIA), это обусловлено главным образом потерей налоговых льгот на импортируемое биотопливо и общим снижением его внутреннего потребления.

В январе-июне импорт биодизеля в среднем составил 2 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 35 тыс. б/с годом ранее, покупка за рубежом возобновляемого дизельного топлива снизилась с 33 тыс. б/с до 5 тыс. б/с. "Этот уровень импорта стал самым низким за первое полугодие с 2012 года", - уточняет EIA.

До 2025 года как импортное, так и отечественное биодизельное и возобновляемое ДТ получали налоговый кредит в размере $1 за галлон (BTC). Теперь данная льгота распространяется только на внутреннее производство.

Кроме того, на снижение импорта повлияла неопределенность в отношении требований к смешиванию биотоплив. По сравнению с первой половиной 2024 года, потребление возобновляемого дизеля в США сократилось примерно на 30%, а биодизеля - примерно на 40%.

В ходе производства биодизеля возобновляемое сырье (растительные масла и животные жиры) соединяются с метанолом или этанолом, при производстве возобновляемого ДТ сырье смешивается с водородом.

США
