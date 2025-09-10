Поиск

Трамп планирует поговорить с Моди в ближайшие недели

Президент США надеется договориться с Индией по вопросам торговли

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в ближайшие недели провести разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"Я с нетерпением жду разговора в ближайшие недели с моим очень хорошим другом, премьер-министром Индии Моди", - написал Трамп в среду в соцсети Truth Social.

Американский лидер отметил, что США и Индия продолжают контакты по торговым вопросам, и выразил уверенность в том, что стороны смогут прийти к успешному решению.

Отношения США с Индией также испортились в связи с торговой политикой. 27 августа вступила в силу 25-процентная пошлина на товары из Индии, введенная Трампом из-за закупок российской нефти. Таким образом, товары из Индии с 27 августа облагаются США пошлиной в 50%, если считать введенные ранее тарифы в 25% в рамках пересмотра Белым домом торговых соглашений со странами мира.

