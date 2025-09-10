Поиск

Международный туризм вырос на 5% в первом полугодии 2025 года

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Почти 690 млн туристов совершили международные поездки в первом полугодии 2025 года, это почти на 5%, или 33 млн больше, чем год назад, сообщает Всемирная организация туризма при ООН - UN Tourism.

По данным UN Tourism, самые высокие темпы роста турпоездок в первом полугодии были зафиксированы в Африке - плюс 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В странах Северной Африки и к югу от Сахары прирост составил плюс 14% и 11% соответственно.

Европа за шесть месяцев приняла около 340 млн туристов, это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 7% больше, чем в допандемийном 2019 году. Основные направления для путешествий в Европе - Франция и Испания приросли на 5%. В Центральной и Восточной Европе темпы еще выше - плюс 9% по сравнению с первым полугодием 2024 года, при этом въездные турпотоки на 11% ниже, чем до пандемии.

Число прибытий в Северной и Южной Америке выросло на 3%, при этом результаты отдельно по регионам были неравномерны. Так, страны Южной Америки фиксируют рост туристических прибытий на 14%, в Центральной Америке - плюс 2%, в то время как в Северной Америке прироста не было из-за спада турпоездок в США и Канаде. В Карибском регионе также наблюдалось падение показателей, отчасти из-за снижения спроса со стороны основного туррынка - США.

На Ближнем Востоке число турпоездок снизилось на 4% в первом полугодии, при этом по сравнению с 2019 годом прирост составил 29%. Как отметили в UN Tourism, это самые высокие показатели темпа роста среди всех макрорегионов.

Число прибытий в Азиатско-Тихоокеанский регион за этот период выросло на 11%, это 92% от допандемийного уровня. Северо-Восточная Азия продемонстрировала самые высокие показатели среди субрегионов мира: в первом полугодии рост турпотока сюда составил 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как уточнили в UN Tourism, среди крупных туристических направлений наибольший прирост турпоездок зафиксирован в Японии и Вьетнаме (плюс 21%), Марокко (плюс 19%), Южной Корее (плюс 15%), Малайзии и Индонезии (плюс 9%), а также Гонконге, Мексике и Нидерландах (плюс 7%).

