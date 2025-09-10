Поиск

Во Франции в акции протеста "Заблокируем всё" участвовали около 175 тыс. человек

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - По меньшей мере 175 тыс. человек участвовали в среду во Франции в протестных акциях в рамках движения "Заблокируем всё", сообщило французское министерство внутренних дел.

По данным ведомства, в стране прошло около 550 манифестаций и митингов. В ходе возникавших в течение дня беспорядков, по предварительным данным, задержаны 473 человека, из них 203 - в Париже, передает телеканал BFMTV. Из числа задержанных 339 взяты под стражу в целом по стране, 106 - в Париже.

По информации МВД, 13 представителей сил правопорядка получили легкие ранения.

В ходе акций, организованных через социальные сети, многие участники протеста пытались блокировать работу транспорта и учреждений, перекрывать дороги. Полиция насчитала более 262 разного рода блокировок. Во многих местах возводили баррикады, поджигали мусорные баки. Действия протестующих нередко перерастали в схватки с полицейскими, как это было, в частности, в Париже в районе Северного вокзала.

Министерство транспорта сообщило о существенном сокращении поездов на железнодорожных линиях в результате забастовки, сопровождавшей движение протеста. Было отменено около 110 авиационных рейсов, и министерство распространило информацию о возможных осложнениях с другими рейсами.

В числе лозунгов протестующих было требование отставки президента страны Эммануэля Макрона.

Одно из крупнейших профсоюзных объединений Франции - Всеобщая конфедерация труда (CGT) в своем коммюнике, которое цитирует газета Le Figaro, оценило движение 10 сентября как "первый удачный этап".

"CGT решила содействовать успеху дня и инициировала около 1 тыс. призывов к забастовке, а также участвовала примерно в 200 митингах и манифестациях", - говорится в сообщении.

Кроме того, профсоюзное объединение поставило себе в заслугу содействие организации забастовки 10 тыс. работников, занятых в сфере государственных финансов, 25% железнодорожников, а также около сотни прекращений работы в государственном больничном секторе.

Вечером новый премьер-министр Франции Себастьен Лекорню в свой первый день на этом посту принял участие в заседании межминистерского антикризисного комитета, посвященном прошедшим акциям, направленным по замыслу инициаторов - ряда левых организаций и профсоюзов - против бюджета жесткой экономии, который отстаивал подавший накануне в отставку бывший премьер-министр Франсуа Байру.

