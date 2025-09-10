Суд ЕС отменил решение о продлении санкций против бизнесмена Пумпянского

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Суд ЕС в среду постановил отменить принятое ранее в этом году решение о продлении европейских санкций против российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского.

В вердикте суда отмечается, что такое решение продиктовано тем, что Совет ЕС не смог убедительно доказать, что Пумпянский до сих пор занимает ведущую позицию в бизнесе и что его деятельность – источник больших доходов РФ.

При этом европейские СМИ поясняют, что вердикт касается принятого ЕС 14 марта 2025 года решения о продлении санкций на полгода.

Ранее Пумпянскому уже удавалось добиваться отмены похожих решений ЕС за более ранние периоды.

При этом в среду суд ЕС не стал удовлетворять похожие иски об отмене санкций от бывшего президента Украины Виктора Януковича, бизнесменов Романа Абрамовича и Тиграна Худавердяна.