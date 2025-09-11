Поиск

Глава МИД КНР предупредил США об осторожности c коренными китайских коренных интересов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU -Соединенные Штаты в отношениях с Китаем должны внимательно относится к вопросам, затрагивающим коренные интересы республики, в частности, Тайвань, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонной беседе с американским госсекретарем Марко Рубио.

"Особенно в вопросах, затрагивающих основные интересы Китая, таких как Тайвань, американская сторона должна проявлять осторожность", - сказал министр, которого цитирует МИД КНР.

Ван И заявил: "Недавние негативные высказывания и действия Соединенных Штатов нанесли ущерб законным правам и интересам Китая, они являются вмешательством во внутренние дела Китая и не способствуют улучшению и развитию китайско-американских отношений. Китай решительно выступает против этого".

Китайский министр подчеркнул, что Китай и США "должны сотрудничать во имя мира и процветания во всем мире в новую эпоху, справляться с различными глобальными вызовами и брать на себя ответственность крупных держав".

МИД Китая отметил, что "обе стороны считают, что этот призыв является своевременным, необходимым и плодотворным". Они подтвердили, что необходимо "придерживаться стратегического руководства глав двух государств о надлежащем контроле за разногласиями, обсуждении практического сотрудничества и содействии стабильному развитию китайско-американских отношений".

В сообщении американского госдепартамента о беседе говорится, что Рубио "подчеркнул важность открытых и конструктивных контактов по ряду двусторонних проблем".

Ранее сообщалось о видеозвонке министра обороны КНР Дун Цзюня и шефа Пентагона Пита Хегсета, которые говорили о проблемах Тайваня и Южно-Китайского моря.

Как сообщило агентство "Синьхуа", Дун Цзюнь заявило Хегсету, что "всякий заговор или вмешательство с использованием военной силы для содействия независимости или использования тайваньского вопроса для сдерживания Китая будет пресекаться".

Китай интересы США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп в разговоре с Нетаньяху выразил разочарование ударами Израиля в Катаре

Дональд Трамп сообщил о смерти своего соратника Чарли Кирка после покушения

Дональд Трамп сообщил о смерти своего соратника Чарли Кирка после покушения

В США стреляли в правого активиста Чарли Кирка

Около 200 тыс. человек участвовали в протестах во Франции

МВД Польши сообщило об обнаружении обломков 16 беспилотников

Швеция направит в Польшу средства ПВО и авиацию, Нидерланды – ЗРК Patriot

В Польше сообщили о предложениях поддержки ПВО от союзников по НАТО

Что произошло за день: среда, 10 сентября

МВД Польши сообщило об обнаружении обломков уже 12 беспилотников

МВД Польши сообщило об обнаружении обломков уже 12 беспилотников

Глава МВД Польши отдал распоряжение о закрытии границы с Белоруссией

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7133 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале22 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2388 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });