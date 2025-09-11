Глава МИД КНР предупредил США об осторожности c коренными китайских коренных интересов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU -Соединенные Штаты в отношениях с Китаем должны внимательно относится к вопросам, затрагивающим коренные интересы республики, в частности, Тайвань, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонной беседе с американским госсекретарем Марко Рубио.

"Особенно в вопросах, затрагивающих основные интересы Китая, таких как Тайвань, американская сторона должна проявлять осторожность", - сказал министр, которого цитирует МИД КНР.

Ван И заявил: "Недавние негативные высказывания и действия Соединенных Штатов нанесли ущерб законным правам и интересам Китая, они являются вмешательством во внутренние дела Китая и не способствуют улучшению и развитию китайско-американских отношений. Китай решительно выступает против этого".

Китайский министр подчеркнул, что Китай и США "должны сотрудничать во имя мира и процветания во всем мире в новую эпоху, справляться с различными глобальными вызовами и брать на себя ответственность крупных держав".

МИД Китая отметил, что "обе стороны считают, что этот призыв является своевременным, необходимым и плодотворным". Они подтвердили, что необходимо "придерживаться стратегического руководства глав двух государств о надлежащем контроле за разногласиями, обсуждении практического сотрудничества и содействии стабильному развитию китайско-американских отношений".

В сообщении американского госдепартамента о беседе говорится, что Рубио "подчеркнул важность открытых и конструктивных контактов по ряду двусторонних проблем".

Ранее сообщалось о видеозвонке министра обороны КНР Дун Цзюня и шефа Пентагона Пита Хегсета, которые говорили о проблемах Тайваня и Южно-Китайского моря.

Как сообщило агентство "Синьхуа", Дун Цзюнь заявило Хегсету, что "всякий заговор или вмешательство с использованием военной силы для содействия независимости или использования тайваньского вопроса для сдерживания Китая будет пресекаться".