Совбез ООН рассмотрит инцидент с беспилотниками в Польше

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Совет безопасности ООН намерен обсудить инцидент с проникновением беспилотников в воздушное пространство Польши, сообщает польский МИД.

"По запросу Польши состоится чрезвычайное заседание СБ ООН в связи с нарушением польского воздушного пространства", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Польши, опубликованном в соцсети Х в четверг.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду в воздушное пространство Польши с востока вошли беспилотники, все они были нейтрализованы. Один беспилотник, упав, повредил частный жилой дом и автомобиль, припаркованный рядом с ним.