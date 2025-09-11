Поиск

Совбез ООН рассмотрит инцидент с беспилотниками в Польше

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Совет безопасности ООН намерен обсудить инцидент с проникновением беспилотников в воздушное пространство Польши, сообщает польский МИД.

В РоссииВоенные РФ заявили, что дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу Польши, не превышает 700 кмЧитать подробнее

"По запросу Польши состоится чрезвычайное заседание СБ ООН в связи с нарушением польского воздушного пространства", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Польши, опубликованном в соцсети Х в четверг.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду в воздушное пространство Польши с востока вошли беспилотники, все они были нейтрализованы. Один беспилотник, упав, повредил частный жилой дом и автомобиль, припаркованный рядом с ним.

ООН Польша Совбез ООН
