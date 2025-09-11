Поиск

Число корпоративных банкротств в Германии в I полугодии выросло на 12,2% г/г

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Число дел о банкротстве предприятий, зарегистрированных в судах Германии, в первом полугодии 2025 года увеличилось на 12,2% относительно того же периода прошлого года и составило 12,009 тыс., по окончательным данным Федерального статистического управления ФРГ.

В то же время объем требований кредиторов сократился примерно до 28,2 млрд евро по сравнению с 32,4 млрд евро в январе-июне 2024 года.

Количество банкротств физлиц в первом полугодии выросло на 7,5% до 38,016 тыс.

В июне подали в суд заявления о несостоятельности 1,957 тыс. компаний (+18,4%) и 6,51 тыс. человек (+9,9%).

Германия
