ОПЕК сохранила прогноз роста предложения ЖУВ стран, не входящих в ОПЕК+, в 2025-2026 гг.

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Страны, не входящие в ОПЕК+, в 2025 году увеличат добычу жидких углеводородов (ЖУВ) на 810 тыс. б/с - до 54,01 млн б/с, а в 2026 году - еще на 630 тыс. б/с - до 54,64 млн б/с, считают аналитики ОПЕК, подтверждая свои оценки, сделанные месяц назад.

Эксперты понизили прогноз добычи в США в 2026 году на 20 тыс. б/с - до 22,17 млн б/с.

Драйверами роста в 2025 году, как ожидается, станут США, Бразилия, Канада и Аргентина, а основное снижение ожидается в Анголе. Основными драйверами роста добычи жидких углеводородов в 2026 году снова станут Бразилия, Канада, США и Аргентина.



