В Грузии задержаны бывший министр обороны Бурчуладзе и оппозиционер Хабеишвили

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе задержан за коррупционные правонарушения, сообщила Служба госбезопасности (СГБ) республики.

"Джуаншер Бурчуладзе обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах находясь на должности министра обороны", - говорится в сообщении.

СГБ сообщает также о задержании председателя политсовета оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили. Он обвиняется в обещаниях дачи денежных средств сотрудникам силовых структур за неисполнение своих служебных обязанностей.

"В частности, Леван Хабеишвили публично с телеэфиров распространял призывы к сотрудникам силовых структур, что в случае отказа выполнять законные приказы в отношении участников протестных акций они получат по 200 тысяч американских долларов", - информирует спецслужба.

Хабеишвили был задержан по распоряжению суда и ему грозит срок от 4 до 7 лет лишения свободы.