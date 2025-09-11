Поиск

Лукашенко наметил шаги по нормализации отношений с США

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал конкретные указания по движению к полной нормализации отношений с США, заявил журналистам постпред Белоруссии в ООН Валентин Рыбаков. Он принимал участие во встрече Лукашенко с американской делегацией во главе с представителем президента США Джоном Коулом, передает "БелТА".

"Президент дал совершенно конкретные, четкие указания по поводу того, каким образом нам двигаться дальше, чтобы реализовать все то, о чем шла речь на встрече президента с американской делегацией, что нам нужно сделать для того, чтобы двигаться вперед к полной нормализации взаимоотношений между Республикой Беларусь и Соединенными Штатами во всех сферах. Политической, экономической, торговой и остальных", - заявил Рыбаков.

"Конкретные указания даны. Будем выполнять все указания. Делать все для того, чтобы идти к полной нормализации отношений", - добавил он.

Коул после этой встречи заявил о желании Вашингтона нормализовать отношения с Белоруссией.

Александр Лукашенко ООН США Белоруссия Джон Коул Валентин Рыбаков
Крупнейший в мире айсберг уменьшился ещё на 20%

Магнитные бури ожидаются на Земле в выходные

В Литву прибыли 52 освобожденных в Белоруссии заключенных

США сняли санкции с авиакомпании "Белавиа"

