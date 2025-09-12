Поиск

Ryanair может вновь урезать рейсы в Испанию

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Ирландский лоукостер Ryanair намерен сократить еще 1 млн посадочных мест на рейсах в Испанию летом 2026 года на фоне конфликта с оператором аэропортов Aena из-за повышения тарифов, заявил Financial Times глава компании Майкл О'Лири.

Авиакомпания уже отменила до 2 млн мест на рейсах в такие города как Сантьяго-де-Компостела, Вальядолид и Тенерифе прошедшим летом и в предстоящую зиму.

"Через две недели я снова поеду в Мадрид и, скорее всего, сообщу о сокращении 1 млн мест следующим летом", - заявил О'Лири.

Ранее Ryanair призвала Aena отменить повышение сборов на 6,5%, однако компания отказалась это сделать, обвинив лоукостер в "вымогательстве". По словам представителей Aena, повышение сборов составит всего 0,68 евро в расчете на пассажира. Испанское правительство, владеющее 51%-ной долей в Aena, поддержало в этом споре оператора.

Ryanair остается крупнейшим авиаперевозчиком в Испанию, опережая даже национальную авиакомпанию Iberia по количеству перевезенных пассажиров. Испания является вторым по значимости рынком для Ryanair после Италии, обеспечив 18% выручки в прошлом финансовом году.

С начала 2025 года капитализация Ryanair выросла на 30%.

