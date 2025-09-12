США предложат G7 создать юридический механизм для изъятия замороженных активов РФ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - США планируют предложить партнерам по G7 создать юридический механизм, который, как предполагается, позволит изымать и использовать замороженные активы РФ для поддержки Украины, сообщает в пятницу Bloomberg.

"США скажут G7, что нужно создать законный путь изымать замороженные суверенные активы РФ и рассмотреть возможность использования этих активов для финансирования украинской обороны", - пишет агентство со ссылкой на увиденное им предложение США.

Вместе с тем агентство отмечает со ссылкой на источники, что высокопоставленные американские официальные лица обсудили с европейскими коллегами идею постепенного изъятия российских активов для увеличения давления на Москву.

Также Bloomberg, как и некоторые СМИ до него, передает, что США призовут страны "группы семи" ввести пошлины на товары из Индии и Китая размером до 100% за то, что эти страны покупают российскую нефть. Президент США Дональд Трамп, как говорится в сообщениях, заявил европейским официальным лицам, что будет готов ввести аналогичные пошлины, но только если Европа поступит так же.

Кроме того, по этим данным, Вашингтон призовет союзников ввести новые санкции против "теневого флота" РФ и против компании "Роснефть", а также запретить страховать морские перевозки. Американцы также призовут ввести меры против компаний, поддерживающих российский оборонный сектор, и региональных банков, а также запретить сервисы, связанные с искусственным интеллектом и технологиями, используемыми в сфере финансов.