Совет ЕС продлил до 15 марта 2026 года антироссийские индивидуальные санкции

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил о решении продлить еще на полгода действие ограничительных мер в отношении лиц и организаций, которых считает ответственными за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

"Действующие ограничительные меры предусматривают запрет на въезд физических лиц на территорию ЕС или транзит через неё, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов лицам и организациям, включённым в (санкционный - ИФ) список. Санкции будут по-прежнему применяться к более чем 2500 лицам и организациям", - говорится в опубликованном вечером в пятницу заявлении совета.

В документе уточняется, что "в контексте пересмотра санкций Совет ЕС также решил не продлевать действие списка на одного лица и исключить из списка одного умершего".

Совет ЕС также напомнил, что с февраля 2022 года Евросоюз "значительно расширил санкции против России с целью ощутимо ослабить экономическую базу страны, лишить её критически важных технологий и рынков".

"Европейский союз по-прежнему готов усилить давление на Россию, в том числе путём принятия дополнительных санкций", - заявили в Брюсселе.