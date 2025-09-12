Небеньзя посоветовал Варшаве согласиться на консультации с Москвой по инциденту с дронами

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Польской стороне, если она заинтересована в деэскалации, следует принять предложение Москвы о консультациях по поводу недавнего инцидента с дронами, обнаруженными над территорией Польши, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Призываем польских коллег воспользоваться этим предложением, а не заниматься мегафонной дипломатией на многосторонних площадках", - сказал он, выступая на заседании СБ ООН.

По мнению Небензи, такие консультации возможны, если Варшава "действительно заинтересована в снижении напряженности, а не в ее нагнетании".

Он напомнил, что о готовности к подобным контактам с польскими коллегами заявляли в министерстве обороны и в МИД РФ.