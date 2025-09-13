Авиация НАТО начала дежурить в воздушном пространстве Польши из-за ситуации на Украине

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Авиация Польши и ее союзников по НАТО несет дежурство на фоне воздушной тревоги на Украине, сообщило в субботу Оперативное командование польских Вооруженных сил.

Сообщается, что "в связи с угрозой ударов беспилотных летательных аппаратов в приграничных с Польшей районах Украины, в воздушном пространстве Польши начала действовать военная авиация".

"Для обеспечения безопасности воздушного пространства оперативный командующий Вооруженных сил Польши задействовал все необходимые процедуры. Польская и союзная авиация действует в воздушном пространстве Польши, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень готовности", - говорится в сообщении.

"Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне угрозы. Оперативное командование Вооруженных сил Польши следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - отметили в ведомстве.