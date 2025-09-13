Грузинский оппозиционер Хабеишвили арестован по обвинению в призывах к свержению власти

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Грузии предъявила председателю политсовета оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левану Хабеишвили обвинение в призывах к свержению власти и попытке подкупа сотрудников правоохранительных органов, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что Тбилисский городской суд в субботу отправил задержанного Хабеишвили под арест.

В четверг Служба госбезопасности (СГБ) республики сообщила о задержании Хабеишвили. Он обвиняется в обещаниях дачи денежных средств сотрудникам силовых структур за неисполнение своих служебных обязанностей.

"В частности, Леван Хабеишвили публично с телеэфиров распространял призывы к сотрудникам силовых структур, что в случае отказа выполнять законные приказы в отношении участников протестных акций они получат по 200 тысяч американских долларов", - информировала спецслужба.

Хабеишвили был задержан по распоряжению суда и ему грозит срок от 4 до 7 лет лишения свободы, отмечалось в сообщении СГБ.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя журналистам задержание Хабеишвили заявил, что тот является "расшифрованным агентом".