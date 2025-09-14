КНДР предупредила США о последствиях военных учений в районе Корейского полуострова

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В КНДР считают, что демонстрация силы посредством проведения в районе Корейского полуострова совместных военных учений Южной Кореи, Японии и США угрожает безопасности в регионе и приведет к негативным последствиям, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Безрассудная игра мускулами со стороны США, Японии и Южной Кореи в неподходящем месте, (...) безусловно, приведет к неблагоприятным последствиям", - цитирует ЦТАК заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон (сестра лидера КНДР Ким Чен Ына).

Она сказала, что в КНДР обратили внимание на то, "насколько опасными являются руководящие принципы ядерного сдерживания, сфабрикованные США и РК". По ее словам, в Пхеньяне считают учения сохранением нынешним руководством в Сеуле конфронтационной политики своих предшественников в отношении КНДР.

ЦТАК также опубликовал заявление заместителя председателя Центрального венного комитета ТПК Пак Чон Чхона, который подчеркнул, что военные учения "являются откровенной репетицией ядерной войны, нацеленной на применение ядерного оружия против нашего государства", а также "серьезным вызовом (...) и основной угрозой стабильности, причиной обострения военной напряженности в регионе".

Он отметил, что "действия США и их военных союзников (...) требуют обладания более мощной силой сдерживания войны и сохранения готовности к ней".

Как сообщалось, Южная Корея и США с 15 по 19 сентября проведут на Корейском полуострове командно-штабные учения Iron Mace. Цель учений - отработка действий по "ядерному сдерживанию и отражению ядерной угрозы со стороны КНДР".

Одновременно Южная Корея, США и Япония в международных водах к востоку и югу от южнокорейского острова Чеджудо проведут комплексные военные учения Freedom Edge.