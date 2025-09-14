Поиск

Правительство Дании разрешит Украине построить завод по производству ракетного топлива

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Дании с нарушением законов и постановлений разрешит украинской компании построить завод твердотопливного ракетного компонента для самых мощных ракет Украины, сообщает в воскресенье датская вещательная корпорация DR.

"Ukrainian Fire Point построит в Скридструпе завод, который сможет производить твердое ракетное топливо - важный компонент для некоторых из самых мощных ракет Украины. При этом будет проигнорировано более 20 различных правил и законов, чтобы завод был запущен как можно быстрее", - отмечает DR.

Планы правительства отражены в проекте исполнительного указа, который Датское управление по делам бизнеса разослало для консультаций, уточняет DR.

В соответствии с указом, был создан скоростной маршрут, чтобы украинский оружейный завод мог как можно скорее начать производство в Дании.

Украинская оружейная компания, создавшая мощную ракету "Фламинго", рассчитывает начать производство 1 декабря. Завод будет расположен недалеко от авиабазы Скридструп, где размещаются датские истребители F-35.

В письменном ответе вещательной корпорации DR Датское управление по делам бизнеса заявило, что быстрое создание завода в Скридструпе требует исключения из определенных правил.

Поскольку речь идет об исполнительном указе, нет никаких юридических комментариев к отдельным правилам, которые отменяются.

