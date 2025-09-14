Поиск

Делегации США и КНР проводят в Мадриде встречу по спорным торговым вопросам

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Делегации США и Китая в воскресенье в Мадриде начали очередной раунд переговоров по спорным торговым вопросам, проблеме торговых пошлин и по экспортным ограничениям, сообщает агентство EFE.

Американскую делегацию возглавляет министр финансов США Скотт Бессент, а китайскую - вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн.

Встреча началась в 14:00 по местному времени (15:00 по Москве). Ожидается, что делегации пробудут в Испании до 17 сентября.

Ранее стороны провели три раунда переговоров: в Женеве, Лондоне и в Стокгольме.

США Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле в связи с убийством Кирка отметили крайнюю поляризацию американского общества

В Кремле в связи с убийством Кирка отметили крайнюю поляризацию американского общества

Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 сентября

Вагоны товарного состава сошли с рельсов в Ленобласти, возможны задержки поездов

Новый французский премьер начинает свой мандат с наихудшим рейтингом

Новый французский премьер начинает свой мандат с наихудшим рейтингом

В Мадриде 21 человек пострадал при взрыве в кафе

В Мадриде 21 человек пострадал при взрыве в кафе

В Лондоне десятки тысяч человек вышли на демонстрацию против нелегальной миграции

ШОС назвала неприемлемым удар Израиля по Катару

Трамп заявил о готовности ввести крупные санкции против РФ, если страны НАТО поступят так же

Трамп заявил о готовности ввести крупные санкции против РФ, если страны НАТО поступят так же

WP узнала, что Белый дом изучает вариант с направлением Нацгвардии в штат Луизиана

Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ считает, что из города Газа эвакуировались более 250 тыс. человек

ЦАХАЛ считает, что из города Газа эвакуировались более 250 тыс. человек
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7160 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });