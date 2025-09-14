Делегации США и КНР проводят в Мадриде встречу по спорным торговым вопросам

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Делегации США и Китая в воскресенье в Мадриде начали очередной раунд переговоров по спорным торговым вопросам, проблеме торговых пошлин и по экспортным ограничениям, сообщает агентство EFE.

Американскую делегацию возглавляет министр финансов США Скотт Бессент, а китайскую - вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн.

Встреча началась в 14:00 по местному времени (15:00 по Москве). Ожидается, что делегации пробудут в Испании до 17 сентября.

Ранее стороны провели три раунда переговоров: в Женеве, Лондоне и в Стокгольме.