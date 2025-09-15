Поиск

Российские туристы с 15 сентября могут посещать Китай без виз до 30 дней

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Китай ввел пробный безвизовый режим для россиян на год, теперь российские туристы могут приехать в страну только с загранпаспортом на срок до 30 дней.

Согласно нововведению, посетить КНР без визы можно в рамках туристических и деловых поездок, чтобы посетить родственников, друзей, для обмена визитами, а также транзита через Китай на срок не более 30 дней.

Эксперимент продлится по 14 сентября 2026 года.

Какие документы нужны для въезда в Китай без визы

В первую очередь, необходим загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев с даты выезда из страны.

Туркомпании также рекомендуют путешественникам в качестве доказательств цели въезда иметь при себе пригласительное письмо (или ваучер от туроператора), обратные авиабилеты, подтверждение брони отеля.

Кому нужна виза в Китай

Если поездка в Китай запланирована более, чем на 30 дней или ее цель - работа, учеба в стране, то гражданам РФ потребуется оформить соответствующую визу в консульских учреждениях КНР в России.

Какие территории охватывает безвизовый режим

В рамках безвизового режима россияне могут посетить материковый Китай. Для поездки в специальные административные районы Гонконг и Макао действуют свои правила. Так, граждане РФ могут въезжать без виз с целью, не предполагающей работы, учебы или длительного проживания в Гонконг - на срок до 14 дней, в Макао - на срок до 30 дней.

Для поездки на Хайнань россиянам виза не требуется при прибытии прямым международным рейсом. Безвизовый режим позволяет находиться на острове до 30 дней. Срок действия загранпаспорта должен быть не менее 6 месяцев, также необходимо подтверждение брони отеля и обратный билет.

Туроператоры ожидают всплеска спроса на Китай

По мнению туроператоров, введение безвиза для граждан России приведет к резкому росту турпотока в Китай, так как на фоне большого количества авиарейсов между странами визы являются сдерживающим фактором для роста числа туристов.

По оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), турпоток в Китай может вырасти на 30-40% после отмены виз. Путешествия в страну станут доступными, как как в Турцию или на Ближний Восток.

Поездки в Китай могут стать дешевле

Как отметили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), отмена виз сделает поездки в Китай дешевле и позволит расширить их географию.

"С отменой визового режима туры подешевеют ровно на стоимость визы, и это немало - оформление однократной визы в Китай стоит 6,3 тыс. рублей на человека, то есть на семью из нескольких человек выйдет хорошая экономия", - пояснила президент группы компаний "Спектрум" Евгения Конколь.

Россия готовит зеркальные меры

После заявления МИД КНР о введении безвизового режима на год для граждан РФ президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме сообщил, что Россия зеркально ответит на эту меру.

В Минэкономразвития уточнили, что ведомства России уже приступили к работе по отмене визового режима для граждан Китая. По оценкам РСТ, турпоток из Китая в Россию может вырасти на 25% после отмены виз для китайских туристов.

