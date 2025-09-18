Поиск

NASA предпримет новую попытку стыковки корабля Cygnus с МКС 18 сентября

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Новая попытка стыковки американского грузового космического корабля Cygnus корпорации Northrop Grumman с Международной космической станцией будет предпринята 18 сентября, сообщило NASA.

Ее планировали днем ранее, но решили перенести из-за нештатной работы основного двигателя. Он прекратил работу раньше запланированного времени после двух включений, необходимых для повышения орбиты космического корабля для сближения со станцией. В центре управления полетами разработали альтернативный план включений двигателей для обеспечения стыковки.

Планируется, что около 07:18 по времени Восточного побережья США (14:18 по Москве) 17-метровая дистанционная рука-манипулятор Canadarm-2 МКС, которой будет управлять член экипажа станции астронавт Джонни Ким, осуществит захват корабля. Затем манипулятор по командам из Центра управления полетами NASA в Хьюстоне подведет его к американскому сегменту станции - модулю Unity для непосредственной пристыковки.

Миссия Cygnus CRS-23 проводится в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman по снабжению МКС. Он должен доставить на станцию около 5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Миссия CRS-23 стала первым полетом Cygnus XL, который является более крупной и грузоподъемной версией космического корабля компании. Он должен будет находиться в составе станции до марта 2026 года.

