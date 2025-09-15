Индексы Dow Jones и S&P 500 снизились в пятницу, Nasdaq вырос до рекорда

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили с разнонаправленными изменениями торги в пятницу, трейдеры заняли выжидательную позицию перед заседанием Федеральной резервной системы, которое состоится на следующей неделе.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,59% и составил 45834,22 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 0,05% - до 6584,29 пункта.

Тем временем Nasdaq Composite прибавил 0,44% и составил 22141,1 пункта, что является историческим максимумом для индикатора.

За минувшую неделю S&P 500 повысился на 1,6%, Dow Jones - почти на 1%, Nasdaq - на 2%.

В последнее время рынки получили целый ряд статданных, указавших на сдержанную инфляцию и ослабление рынка труда в США. Все это повысило вероятность снижения процентной ставки Федрезервом на ближайшем заседании, причем некоторые аналитики допускают, что оно может составить сразу 50 базисных пунктов.

В пятницу стало известно, что предварительное значение индекса потребительского доверия в США, рассчитываемого Мичиганским университетом, в сентябре опустилось до 55,4 пункта по сравнению с 58,2 пункта в прошлом месяце. Это минимум с мая текущего года. Эксперты в среднем ожидали снижения до 58 пунктов, по данным Trading Economics.

Аналитики Morgan Stanley на фоне таких данных скорректировали прогноз относительно дальнейших изменений процентной ставки ФРС и теперь ожидают, что она будет снижена на 100 базисных пунктов до конца января следующего года.

"По-настоящему важных данных до следующей среды не будет, поэтому рынок занял выжидательную позицию", - отметил инвестиционный стратег CFRA Research Сэм Стовалл.

Акции Microsoft Corp. выросли на 1,8%. Как сообщалось, Европейская комиссия приняла предложения компании, сделанные с целью устранить опасения регулятора в отношении возможных нарушений правил конкуренции. Таким образом, в ближайшее время Microsoft избежит рисков значительных штрафов.

Цена бумаг Tesla подскочила на 7,4% после того, как председатель совета директоров компании Робин Денхольм отвергла предположения, что политическая деятельность CEO и основателя компании Илона Маска негативно сказалась на продажах электромобилей.

Котировки бумаг Warner Bros. Discovery выросли на 16,7%, Paramount Skydance - на 7,6% после резкого скачка по итогам предыдущей сессии, вызванного слухами о возможном слиянии этих медиакомпаний.

Как написала The Wall Street Journal, идею покупки Warner Bros. Discovery поддерживает семья Эллисонов, в которую входят глава Skydance Дэвид Эллисон и его отец, миллиардер и соучредитель Oracle Ларри Эллисон. Состояние Ларри Эллисона за неделю подскочило почти на $100 млрд благодаря сильному квартальному отчету его компании.

Стоимость бумаг Adobe Inc. снизилась на 0,3%, хотя крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений в третьем квартале 2025 финансового года увеличил чистую прибыль на 5,2%, а также повысил годовой прогноз выручки.

Капитализация Super Micro Computer выросла на 2,4% на сообщении о начале массовых поставок вычислительных систем Blackwell Ultra на чипах Nvidia.