Рост промпроизводства и розничных продаж в Китае в августе оказался хуже прогнозов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Промышленное производство в Китае в августе увеличилось на 5,2% в годовом выражении, по данным Государственного статистического управления (ГСУ).

Таким образом, рост замедлился с 5,7% в июле. При этом аналитики ожидали усиления темпов подъема до 5,8%, сообщает Trading Economics.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 3,4% в годовом выражении (в июле - на 3,7%). Эксперты прогнозировали увеличение на 3,8%.

Инвестиции в основные активы в январе-августе выросли на 0,5% относительно аналогичного периода 2024 года. Предполагался подъем на 1,4%.

