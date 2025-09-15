Профицит торгового баланса еврозоны в июле упал до 12,4 млрд евро

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Профицит баланса внешней торговли еврозоны в июле понизился до 12,4 млрд евро по сравнению с 18,5 млрд евро годом ранее, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat).

Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали показатель на уровне 11,7 млрд евро.

Общий объем экспорта из еврозоны увеличился на 0,4% до 251,5 млрд евро, импорт увеличился на 3,1% до 239,1 млрд евро.

Экспорт в США сократился на 4,5%, тогда как импорт увеличился на 11,3%. Торговый профицит валютного блока со Штатами снизился до 11,2 млрд евро с 16 млрд евро годом ранее.

Поставки в Китай упали на 8,9%, тогда как экспорт в Великобританию вырос на 2,9%, в Швейцарию - на 8,8%, в Турцию - на 6,3%.

Импорт из Китая в июле увеличился на 3,6%, из Великобритании - на 1%, из Швейцарии - на 7,3%, из Турции - на 9%.