Масштабные учения территориальных войск Польши начались близ границы с Украиной

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Учения территориальных войск Польши стартовали на полигоне Нова-Демба на юго-востоке Польши, вблизи границы с Украиной, сообщила в понедельник пресс-служба польского Минобороны.

"На полигоне учебного центра сухопутных войск в Нова-Демба начались учения Ognista Burza ("Огненный шторм") - элемент комплекса учений Iron Defender", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в учениях Ognista Burza принимает участие 2,5 тыс. военнослужащих и 230 единиц боевой техники. "Участвуют территориальные войска из 1-й Подляской, 2-й Люблинской, 3-й Подкарпатской, 4-й Варминско-Мазурской и 5-й Мазовецкой бригад территориальной обороны, а также Командование территориальной обороны", - говорится в сообщении.

В Польше в сентябре проходят масштабные учения Iron Defender ("Железный защитник", пол. - Zelazny Obronca), основной площадкой для которых станет полигон вблизи границы с Калининградской областью РФ. Также среди крупных площадок предстоящих учений назывались Устка (Центральный полигон польских ВВС на побережье Балтики) и Нова-Демба.

В маневрах в целом запланировано участие порядка 30 тыс. военнослужащих Польши и стран НАТО, включая США, Швецию и Норвегию. Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отмечал, что эти учения "станут ответом на крупнейшие в этом году учения Вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2025".

Совместные белорусско-российские стратегические учения вооруженных сил "Запад-2025" проходят на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября.

