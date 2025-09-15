Поиск

Во Франции будет разработана новая версия стратегической баллистической ракеты

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Французская Генеральная дирекция по вооружению (DGA) объявила о контракте с компанией ArianeGroup на разработку и производство четвертой версии стратегической баллистической ракеты M51, передает в понедельник телеканал BFMTV.

Эта ракета, находящаяся на вооружении с 2010 года и установленная на четырёх атомных подводных лодках, является основой французского ядерного сдерживания.

"Повышенные характеристики M51.4, особенно в плане дальности, точности и способности прорывать оборону противника, помогут сохранить авторитет океанического сдерживания перед лицом меняющихся угроз", - цитирует BFMTV пресс-релиз министерства вооружённых сил.

Ракета M51.4 будет интегрирована в существующие атомные подводные лодки типа Le Triomphant, вооруженные баллистическими ракетами, а также в будущие лодки третьего поколения, строительство которых компания Naval Group начала в 2024 году.

Каждая такая лодка несет 16 стратегических баллистических ракет морского базирования M51. Телеканал со ссылкой на ArianeGroup уточняет, что пусковые установки весят более 50 тонн и имеют высоту 12 метров. Ракета запускается с подводной лодки, то есть из-под воды, затем проходит сквозь атмосферу и достигает космоса на высоте более 2 тыс. километров. При возврате в атмосферу для поражения цели она достигает скорости около 20 тыс. км/ч (20 Махов), отмечает BFMTV.

Франция ArianeGroup
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 15 сентября

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

США и Китай согласовали основу сделки по TikTok

Число выдаваемых россиянам шенгенских виз резко снизилось

Число выдаваемых россиянам шенгенских виз резко снизилось

В Еврокомиссии заявили о продвижении к полному отказу от нефти и газа из России

В Еврокомиссии заявили о продвижении к полному отказу от нефти и газа из России

Британский МИД вызвал посла РФ в связи с сообщениями о дронах в Польше и Румынии

Некоторые страны ЕС предложили запретить въезд российским туристам

Некоторые страны ЕС предложили запретить въезд российским туристам

Fitch снизило рейтинг Франции до "A+" со стабильным прогнозом

Запасы газа в хранилищах Европы превысили 80%

Запасы газа в хранилищах Европы превысили 80%

Цена нефти Brent подросла до $67,35 за баррель

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2392 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7166 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });