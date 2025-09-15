Во Франции будет разработана новая версия стратегической баллистической ракеты

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Французская Генеральная дирекция по вооружению (DGA) объявила о контракте с компанией ArianeGroup на разработку и производство четвертой версии стратегической баллистической ракеты M51, передает в понедельник телеканал BFMTV.

Эта ракета, находящаяся на вооружении с 2010 года и установленная на четырёх атомных подводных лодках, является основой французского ядерного сдерживания.

"Повышенные характеристики M51.4, особенно в плане дальности, точности и способности прорывать оборону противника, помогут сохранить авторитет океанического сдерживания перед лицом меняющихся угроз", - цитирует BFMTV пресс-релиз министерства вооружённых сил.

Ракета M51.4 будет интегрирована в существующие атомные подводные лодки типа Le Triomphant, вооруженные баллистическими ракетами, а также в будущие лодки третьего поколения, строительство которых компания Naval Group начала в 2024 году.

Каждая такая лодка несет 16 стратегических баллистических ракет морского базирования M51. Телеканал со ссылкой на ArianeGroup уточняет, что пусковые установки весят более 50 тонн и имеют высоту 12 метров. Ракета запускается с подводной лодки, то есть из-под воды, затем проходит сквозь атмосферу и достигает космоса на высоте более 2 тыс. километров. При возврате в атмосферу для поражения цели она достигает скорости около 20 тыс. км/ч (20 Махов), отмечает BFMTV.