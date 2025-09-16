Поиск

Президент США утверждает, что не знал о готовящемся ударе Израиля по Катару

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал об ударе Израиля по Катару лишь постфактум.

Отвечая на вопрос журналиста в Белом доме о том, как он узнал, что Израиль нанес удары по Катару 9 сентября, Трамп сказал: "Точно так же, как и вы".

Между тем ранее Axios со ссылкой на источники сообщил, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху 9 сентября довел до сведения Трампа намерение Израиля вскоре в тот же день нанести удар по руководителям радикального движения ХАМАС в Дохе.

"Трое израильских чиновников, непосредственно знающих тему, сообщили Axios, что Нетаньяху утром 9 сентября проинформировал Трампа о планируемой атаке, незадолго до того, как Израиль совершил ее", - информирует портал.

По словам семи представителей израильских властей, Белый дом заранее знал о планируемой акции Израиля, хотя времени остановить ее оставалось немного. Тем не менее, пояснили собеседники портала, возможностей отменить атаку хватало. Источники пояснили, что между началом звонка Нетаньяху Трампу и первыми взрывами в Дохе прошло примерно 50 минут.

Axios напоминает, что в Белом доме утверждали, будто американскую сторону уведомили об атаке лишь после ее начала. В свою очередь власти Израиля отмечали, что провели операцию против руководства ХАМАС без посторонней помощи и берут на себя полную ответственность за нее.

Еще один источник портала пояснил, что Израиль принял решение поддерживать версию США об отсутствии предварительного оповещения об ударе. По его словам, такая помощь нужна "во благо отношений США и Израиля".

Другой чиновник отметил, что США знали все заранее и "устраивают представление". Его коллега резюмировал, что США не впервые искажают информацию о своих контактах с Израилем по политическим соображениям.

В Белом доме и канцелярии премьера Израиля информацию комментировать не стали.

Израиль 9 сентября нанес удары по зданию, где находились представители руководства ХАМАС, традиционно базирующиеся в Дохе. В ХАМАС заявили, что все высокопоставленные члены руководства движения выжили после удара, но погибли шесть человек, среди которых сын Халиля аль-Хайя - главного переговорщика ХАМАС.

Израильские чиновники впоследствии подтвердили Axios, что лидеры ХАМАС покинули место их встречи до израильского удара.

Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп Израиль Катар США ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Израиль начал наступление на город Газа с целью его оккупации

Над комплексом правительственных зданий в Варшаве перехвачен беспилотник

Axios сообщил, что Нетаньяху перед ударом по Дохе сказал Трампу о планируемой атаке

Что произошло за день: понедельник, 15 сентября

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

США и Китай согласовали основу сделки по TikTok

Число выдаваемых россиянам шенгенских виз резко снизилось

Число выдаваемых россиянам шенгенских виз резко снизилось

В Еврокомиссии заявили о продвижении к полному отказу от нефти и газа из России

В Еврокомиссии заявили о продвижении к полному отказу от нефти и газа из России

Британский МИД вызвал посла РФ в связи с сообщениями о дронах в Польше и Румынии

Некоторые страны ЕС предложили запретить въезд российским туристам

Некоторые страны ЕС предложили запретить въезд российским туристам
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2392 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7166 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });