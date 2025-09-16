Президент США утверждает, что не знал о готовящемся ударе Израиля по Катару

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал об ударе Израиля по Катару лишь постфактум.

Отвечая на вопрос журналиста в Белом доме о том, как он узнал, что Израиль нанес удары по Катару 9 сентября, Трамп сказал: "Точно так же, как и вы".

Между тем ранее Axios со ссылкой на источники сообщил, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху 9 сентября довел до сведения Трампа намерение Израиля вскоре в тот же день нанести удар по руководителям радикального движения ХАМАС в Дохе.

"Трое израильских чиновников, непосредственно знающих тему, сообщили Axios, что Нетаньяху утром 9 сентября проинформировал Трампа о планируемой атаке, незадолго до того, как Израиль совершил ее", - информирует портал.

По словам семи представителей израильских властей, Белый дом заранее знал о планируемой акции Израиля, хотя времени остановить ее оставалось немного. Тем не менее, пояснили собеседники портала, возможностей отменить атаку хватало. Источники пояснили, что между началом звонка Нетаньяху Трампу и первыми взрывами в Дохе прошло примерно 50 минут.

Axios напоминает, что в Белом доме утверждали, будто американскую сторону уведомили об атаке лишь после ее начала. В свою очередь власти Израиля отмечали, что провели операцию против руководства ХАМАС без посторонней помощи и берут на себя полную ответственность за нее.

Еще один источник портала пояснил, что Израиль принял решение поддерживать версию США об отсутствии предварительного оповещения об ударе. По его словам, такая помощь нужна "во благо отношений США и Израиля".

Другой чиновник отметил, что США знали все заранее и "устраивают представление". Его коллега резюмировал, что США не впервые искажают информацию о своих контактах с Израилем по политическим соображениям.

В Белом доме и канцелярии премьера Израиля информацию комментировать не стали.

Израиль 9 сентября нанес удары по зданию, где находились представители руководства ХАМАС, традиционно базирующиеся в Дохе. В ХАМАС заявили, что все высокопоставленные члены руководства движения выжили после удара, но погибли шесть человек, среди которых сын Халиля аль-Хайя - главного переговорщика ХАМАС.

Израильские чиновники впоследствии подтвердили Axios, что лидеры ХАМАС покинули место их встречи до израильского удара.