Иранские официальные лица раскритиковали Трампа за угрозы в адрес Тегерана

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Высокопоставленные иранские официальные лица в пятницу предупредили президента США Дональда Трампа о потенциальных тяжелых последствиях его угроз в адрес Тегерана.

"Американскому народу должно быть ясно, что Трамп ударился в авантюризм (...). Им следовало бы подумать о безопасности американских военных", - написал в соцсети X секретарь верховного совета нацбезопасности Али Лариджани.

Он отметил, что после угроз Трампа не осталось сомнений в агрессивной позиции и США, и Израиля.

"Есть разница между протестующими владельцами магазинов и акциями, проводимыми специально для обострения обстановки. Трампу следовало бы знать, что вмешательство США в наши внутренние дела дестабилизирует весь регион и пагубно скажется на американских интересах", - отметил Лариджани.

Со своей стороны, советник верховного лидера Ирана, Али Шамхани, отметил в X, комментируя высказывания Трампа, что "иранская национальная безопасность - это наша красная линия, а не просто тема для публикации необдуманных постов".

Ранее в пятницу Трампа заявил, что США придут на помощь участникам акций протеста в Иране, если иранские силы безопасности будут их убивать.