Поиск

Иранские официальные лица раскритиковали Трампа за угрозы в адрес Тегерана

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Высокопоставленные иранские официальные лица в пятницу предупредили президента США Дональда Трампа о потенциальных тяжелых последствиях его угроз в адрес Тегерана.

"Американскому народу должно быть ясно, что Трамп ударился в авантюризм (...). Им следовало бы подумать о безопасности американских военных", - написал в соцсети X секретарь верховного совета нацбезопасности Али Лариджани.

В миреТрамп пригрозил Ирану прийти на помощь участникам протестов в стране в случае их убийстваТрамп пригрозил Ирану прийти на помощь участникам протестов в стране в случае их убийстваЧитать подробнее

Он отметил, что после угроз Трампа не осталось сомнений в агрессивной позиции и США, и Израиля.

"Есть разница между протестующими владельцами магазинов и акциями, проводимыми специально для обострения обстановки. Трампу следовало бы знать, что вмешательство США в наши внутренние дела дестабилизирует весь регион и пагубно скажется на американских интересах", - отметил Лариджани.

Со своей стороны, советник верховного лидера Ирана, Али Шамхани, отметил в X, комментируя высказывания Трампа, что "иранская национальная безопасность - это наша красная линия, а не просто тема для публикации необдуманных постов".

Ранее в пятницу Трампа заявил, что США придут на помощь участникам акций протеста в Иране, если иранские силы безопасности будут их убивать.

Иран США Дональда Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иранские официальные лица раскритиковали Трампа за угрозы в адрес Тегерана

Трамп пригрозил Ирану прийти на помощь участникам протестов в стране в случае их убийства

 Трамп пригрозил Ирану прийти на помощь участникам протестов в стране в случае их убийства

Каракас готов обсуждать с Вашингтоном соглашение по борьбе с наркоторговлей

Трамп сообщил, что ежедневно принимает увеличенную дозу аспирина

 Трамп сообщил, что ежедневно принимает увеличенную дозу аспирина

Что произошло за день: четверг, 1 января

Начальник ГРУ передал военному атташе США в Москве сведения о дроне, атаковавшем резиденцию президента РФ

Пожар в баре в Швейцарии унес жизни примерно 40 человек

Пентагон более чем в 2,5 раза увеличил заказ на производство Tomahawk

 Пентагон более чем в 2,5 раза увеличил заказ на производство Tomahawk

Трамп пожелал мира на Земле на Новый год

 Трамп пожелал мира на Земле на Новый год

Лукашенко и Путин обсудили атаку украинских БПЛА на резиденцию президента РФ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8040 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });