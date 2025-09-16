Поиск

Патрушев обсудил с вьетнамским министром противодействие вызовам и угрозам на море

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, находящийся с рабочим визитом во Вьетнаме, провел переговоры с министром общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Лыонг Там Куангом, стороны обсудили противодействие вызовам и угрозам на море, включая борьбу с пиратством, терроризмом и организованной преступностью.

"Знаем, что ваше ведомство проводит большую работу, связанную с обеспечением законности, правопорядка и безопасности в прилегающих акваториях. Это чрезвычайно сложная работа, особенно если учесть географию омывающих Вьетнам морей, а также традиционно непростую обстановку в Вашем регионе, где по-прежнему сохраняется целый ряд вызовов и угроз, нередко исходящих именно с морских направлений", - отметил Патрушев.

В состав российской делегации вошли представители министерств, ведомств и организаций, осуществляющих морскую деятельность.

Перед началом встречи помощник президента РФ и члены российской делегации возложили венки к мавзолею первого президента Вьетнама Хо Ши Мина и памятнику павшим героям.

В рамках визита во Вьетнам 15-18 сентября Патрушев проводит в Ханое и Вунгтау серию консультаций по вопросам российско-вьетнамского сотрудничества в морской сфере с участием представителей ведомств, компаний и организаций двух стран. Отдельный акцент будет сделан на взаимодействие в области судоходства, подготовки кадров, научно-исследовательской деятельности и военно-морского сотрудничества, сообщили в Морской коллегии РФ.

Николай Патрушев Вьетнам
