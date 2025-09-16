Поиск

Власти Азербайджана сохранят бюджетные расходы на оборону на уровне $5 млрд

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Азербайджана в проекте бюджета на 2026 год предусмотрело расходы на оборону и нацбезопасность на уровне 8,815 млрд манатов ($5,12 млрд по текущему курсу).

Согласно материалам, опубликованным на сайте Минфина, расходы на оборону и нацбезопасность составят 21% всех расходов госбюджета на 2026 год.

В госбюджете Азербайджана на 2025 год расходы на оборону и нацбезопасность предусмотрены на уровне 8,555 млрд манатов ($5,032 млрд по текущему курсу), или 20,7% всех расходов.

Таким образом, в 2026 году расходы на оборону и нацбезопасность по сравнению с 2025 годом увеличатся на 3%.

