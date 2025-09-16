Поиск

Нидерланды планируют нарастить оборонные расходы в 2026 году до 27 млрд евро

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Власти Нидерландов, в соответствии со своими обязательствами в рамках НАТО по наращиванию ежегодных оборонных расходов в 5% от ВВП, намерены увеличить траты на военные нужды в 2026 году до 27 млрд евро, передает Bloomberg.

"Нидерланды, которые добились предыдущего планового показателя НАТО в 2% от ВВП только в 2024 году, планируют повысить затраты до 2,2% от ВВП в 2026 году, направив на оборону дополнительно 3,4 млрд евро", - сообщает издание.

"Нам нужно больше средств для обеспечения безопасности Европы в будущем. На саммите в Гааге удалось заключить ясные договоренности на эту тему. Теперь нам, помимо всего прочего, придется решить, как это все оплатить", - заявил и.о. министра финансов Нидерландов Элко Хейнен.

По данным агентства, Нидерланды намерены выйти на уровень в 5% от ВВП ежегодно на оборону к 2035 году. Для этого властям придется тратить каждый год дополнительно 19 млрд евро. В Минобороны хотят инвестировать в средства связи, дроны, технологии искусственного интеллекта, улучшение взаимодействия между подразделениями.

Однако ожидается, что государственный долг возрастет с 45% от ВВП на 2025 год до 48% в 2027 году и будет расти и дальше. При этом в Нидерландах наблюдается политическая напряженность, и следующие всеобщие выборы могут пройти 29 октября. Вопрос того, как финансировать оборонные потребности, является важной темой на повестке дня.

На июньском саммите НАТО в Гааге страны альянса приняли обязательства увеличить расходы на оборону с нынешних 2% до 5% ВВП к 2035 году.

Нидерланды
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гутерриш заявил, что украинский конфликт вряд ли можно быстро урегулировать

Израильские военные заявили, что операция в городе Газа не ограничена по времени

В парламент Эстонии внесён законопроект о полном закрытии границы с Россией

Трамп заявил, что Зеленскому придется заключить соглашение для урегулирования кризиса

Трамп заявил, что Зеленскому придется заключить соглашение для урегулирования кризиса

Власти Венгрии не планируют отказываться от энергоносителей из России

Власти Венгрии не планируют отказываться от энергоносителей из России

Марио Драги заявил, что цены на газ в Евросоюзе намного выше, чем в США

Марио Драги заявил, что цены на газ в Евросоюзе намного выше, чем в США

Япония выступила против пошлин для стран, закупающих нефть у России

Израиль расширяет наземную операцию в городе Газа

Ford сократит до тысячи рабочих мест на заводе электромобилей в Кельне

В Болгарии задержали российского бизнесмена в связи со взрывами в Бейруте в 2020 году

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7171 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2395 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });