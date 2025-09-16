Нидерланды планируют нарастить оборонные расходы в 2026 году до 27 млрд евро

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Власти Нидерландов, в соответствии со своими обязательствами в рамках НАТО по наращиванию ежегодных оборонных расходов в 5% от ВВП, намерены увеличить траты на военные нужды в 2026 году до 27 млрд евро, передает Bloomberg.

"Нидерланды, которые добились предыдущего планового показателя НАТО в 2% от ВВП только в 2024 году, планируют повысить затраты до 2,2% от ВВП в 2026 году, направив на оборону дополнительно 3,4 млрд евро", - сообщает издание.

"Нам нужно больше средств для обеспечения безопасности Европы в будущем. На саммите в Гааге удалось заключить ясные договоренности на эту тему. Теперь нам, помимо всего прочего, придется решить, как это все оплатить", - заявил и.о. министра финансов Нидерландов Элко Хейнен.

По данным агентства, Нидерланды намерены выйти на уровень в 5% от ВВП ежегодно на оборону к 2035 году. Для этого властям придется тратить каждый год дополнительно 19 млрд евро. В Минобороны хотят инвестировать в средства связи, дроны, технологии искусственного интеллекта, улучшение взаимодействия между подразделениями.

Однако ожидается, что государственный долг возрастет с 45% от ВВП на 2025 год до 48% в 2027 году и будет расти и дальше. При этом в Нидерландах наблюдается политическая напряженность, и следующие всеобщие выборы могут пройти 29 октября. Вопрос того, как финансировать оборонные потребности, является важной темой на повестке дня.

На июньском саммите НАТО в Гааге страны альянса приняли обязательства увеличить расходы на оборону с нынешних 2% до 5% ВВП к 2035 году.