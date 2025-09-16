Гутерриш заявил, что украинский конфликт вряд ли можно быстро урегулировать

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Конфликт на Украине вряд ли получится урегулировать в ближайшем будущем, так как переговорные позиции сторон очень далеки друг от друга, заявил во вторник генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Я не настроен оптимистично в том, что касается украинского урегулирования в краткосрочной перспективе" - сказал он на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Гутерриш пояснил, что пришел к такому выводу, так как "позиции обеих сторон сильно отличаются".

Рассуждая о том, может ли ООН успешно сотрудничать с США для урегулирования конфликтов в мире, генсек предположил, что Вашингтон мог бы сыграть конструктивную роль. "У ООН нет механизмов "кнута и пряника", а у США они есть", - пояснил Гутерриш.



