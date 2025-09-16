Глава ЦБ Испании призвал ЕЦБ сохранять гибкость ДКП на фоне повышенной неопределенности

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк должен быть готовым к изменению процентных ставок, несмотря на то, что инфляция в еврозоне находится под контролем, заявил глава Банка Испании и член совета управляющих ЕЦБ Хосе Луис Эскрива.

"Нам нужно быть очень гибкими и готовыми двигаться в любом направлении в плане корректировки денежно-кредитной политики, - сказал он, выступая перед студентами в университете CUNEF в Мадриде. - Даже несмотря на то, что наш сценарий реализуется, это не значит, что элементы неопределенности исчезли".

ЕЦБ не менял ставки на двух последних заседаниях и дал понять, что не планирует дальнейшее снижение стоимости заимствований. Ключевая ставка по депозитам сейчас составляет 2%, инфляция также в целом соответствует целевым 2% годовых.

Эскрива отметил успехи в борьбе с высокой инфляцией и сказал, что текущие процентные ставки представляются оправданными. Он также охарактеризовал риски для инфляции как сбалансированные, при этом риски для экономического роста еврозоны несколько смещены в негативную сторону.



