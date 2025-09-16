Глава совета директоров Nestle покинет пост раньше срока

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров швейцарской Nestle SA Пол Бюльке покинет пост раньше срока, говорится в пресс-релизе компании.

Ранее сообщалось, что он оставит должность до годового общего собрания акционеров, которое состоится в апреле 2026 года. Совет директоров уже выбрал ему преемника - им станет Пабло Исла, сейчас занимающий пост заместителя Бюльке.

В сообщении Nestle говорится, что Исла вступит в должность 1 октября. Ранее он являлся главным исполнительным директором испанской Industria de Diseno Textil SA (Inditex), одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды и владельца бренда Zara.

Бюльке, которому сейчас 70 лет, пришел в Nestle в 1979 году. Он был избран членом совета директоров в 2008 году и занимал должность СЕО с 2008 года по 2016 год. В 2017 году он возглавил совет директоров.

Nestle - крупнейший в мире производитель продуктов питания и безалкогольных напитков. Портфель компании включает более 2 тыс. брендов, в том числе Nescafe, Nesquik, Nestea, Movenpick, KitKat, Gerber, Maggi, Perrier, S.Pellegrino, Purina, Friskies, которые продаются в 188 странах. Штат компании насчитывает около 277 тыс. человек.