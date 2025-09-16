Моди заявил, что поддерживает мирные инициативы США по Украине

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Индийский премьер Нарендра Моди, комментируя состоявшийся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что Индия приветствует инициативы Вашингтона по мирному урегулированию украинского кризиса.

"Мы поддерживаем ваши инициативы в отношении мирного решения конфликта на Украине", - написал Моди в соцсети X.

Вместе с тем он выразил стремление продолжить развивать стратегическое партнерство Индии и США.

Также Моди поблагодарил Трампа за звонок и за поздравления в свой адрес в честь 75-летия.

Позднее Трамп подтвердил факт беседы.

"Только что провел чудесный разговор с моим другом, премьером Нарендрой Моди. Я желаю ему счастливого дня рождения! Он делает великолепную работу", - написал он в соцсети Truth Social.

"Спасибо вам за поддержку в окончании войны России и Украины", - добавил президент.

Ранее стало известно, что помощник торгового представителя США по южной и центральной Азии Брендан Линч и главный переговорщик с индийской стороны Раджеш Агравал провели торговые переговоры. ЭФЭ напоминало, что это шестой раунд переговоров по торговому соглашению между Индией и США. Он прошел в Дели спустя несколько недель после первоначально запланированной даты, которая была перенесена после введения "карательных пошлин" Вашингтона в размере 50% на индийскую продукцию. Администрация президента США Дональда Трампа ввела эти пошлины для Индии из-за того, что Дели закупает нефть в России.