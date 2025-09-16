Поиск

Колумбия собралась отказаться от закупок вооружения в США

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Колумбия намерена отказаться от закупок вооружения в США в ответ на решение Вашингтона исключить Боготу из списка союзников по борьбе с наркобизнесом.

"Зависимость колумбийской армии от США заканчивается", - приводят во вторник слова президента Колумбии Густаво Петро колумбийские СМИ.

По его словам, "вооруженным силам Колумбии лучше полагаться на закупки собственного оружия".

При этом никаких конкретных деталей президент Колумбии не привел.

Ранее в ежегодном докладе государственный департамент США упомянул, что за годы правления президента Петро уровень производства кокаина в Колумбии вырос до рекордных значений.

