Минторг США раскрыл детали снятия санкций с авиакомпании "Белавиа"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Бюро промышленности и безопасности (BIS) министерства торговли США опубликовало разъяснение относительно снятия санкций с белорусского национального авиаперевозчика "Белавиа".

"Разрешаются полеты некоторых воздушных судов "Белавиа" между Беларусью и большинством других пунктов назначения... BIS исключило восемь воздушных судов "Белавиа" из своего списка Общего запрета (GP10)", - говорится в сообщении.

В этом списке остается два борта авиакомпании.

"Разрешается также обслуживание, техническое обслуживание, ремонт, капитальный ремонт или восстановление этих воздушных судов", - добавили в бюро. Помимо этого, разрешен экспорт, реэкспорт или внутренняя передача в пределах страны определенного оборудования, материалов и комплектующих, предназначенных для воздушных судов "Белавиа".

Разрешение не распространяется на полеты на Кубу, в Иран, Сирию, КНДР, Россию (включая Крым, ДНР и ЛНР). В разъяснении говорится, что "такие полеты могут быть разрешены по лицензии или в рамках исключений из требований по лицензированию".

Кроме того, сохраняется запрет на перевозку авиакомпанией грузов, которые находятся под запретом Правил экспортного администрирования США EAR.

11 сентября представитель президента США Дональда Трампа Джон Коул на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске заявил, что США сняли санкции с "Белавиа".

